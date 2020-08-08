ضبط 55 منشأة تجارية مخالفة في المدينة المنورة

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وأكدت الأمانة أنها نفذت 2050 جولة رقابية ميدانية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية ومن إحكام الرقابة الصحية على المحلات والأسواق التجارية، إضافة إلى أسواق النفع العام والمسالخ ومحلات الأغذية والأماكن التي يكثر الإقبال عليها.
وأشارت إلى أنها أغلقت 55 منشأة وجرى سحب 404 عينات من الأغذية وفحصها عن طريق مختبر الأمانة للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للأهالي والزوار، بجانب تنفيذ 432 جولة نظافة وإصحاح بيئي جرى تعقيم وتطهير 40 موقعا و8044 آلية ومعدة، كما جرى رفع 10,976 طنا من المخلفات المنزلية وإزالة 35,079 م3 من الأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر.
وأكدت الأمانة أنها تعمل على خطة متكاملة يومية لمتابعة جميع المنشآت التجارية التابعة لنطاقها وتستقبل البلاغات الواردة كافة عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
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