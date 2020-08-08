، البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألف ،

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ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.
واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.
البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-08
ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.
واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.
08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
06:15 PM
الفيروس قضى على نصفهم في أقل من شهرين
ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء مرض كوفيد-19 إلى 100 ألف، اليوم (السبت)، إذ تواصل الأعداد الزيادة في أغلب المدن البرازيلية مع عودة المتاجر والمطاعم للعمل رغم أن الجائحة لم تصل لذروتها بعد.
واستقال وزيران للصحة، كانا طبيبين متمرسين، من المنصب بسبب خلافات مع الرئيس، والقائم الحالي بأعمال الوزير هو جنرال في الجيش تخلى عن الدعوة للتباعد الاجتماعي، التي يؤكد الخبراء أنها ضرورية لكبح انتشار المرض، لكن الرئيس يعارضها، وفقاً لـ"رويترز".
وأعلنت البرازيل رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في نهاية فبراير (شباط)، وخلال ثلاثة أشهر حصدت الجائحة حياة 50 ألفًا، ثم خلال 50 يوماً فقط حصدت 50 ألفًا أخرى.
، البرازيل.. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 100 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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