استعلام عن وافد برقم الاقامة مكتب العمل

يتم يتم البحث علي خدمة استعلام عن وافد برقم الإقامة مكتب العمل، من قبل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك من اجل أن يتأكد صاحب العمل من وصول الشخص المغترب إلى الأراضي الحجازية والاطلاع علي كافة التفاصيل المتعلقة بحصوله علي رخصة عمل وأقامه، وغيرها من البيانات الأخري المتعلقة بالاسم الخاص بالشخص المغترب وجنسيته وغيرها من المعلومات الأخري، لذلك سوف نستعرض مع حضراتكم تفاصيل ورابط هذه الخدمة وطريقة الاستعلام الصحيحة.

استعلام عن وافد برقم الإقامة مكتب العمل

يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوابة الأفراد من ثم.

من ثم. اختيار الخدمات الإلكترونية ومنها الدخول علي رابط الخدمة من ثم.

عقب اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد نقوم بالاتي.

كتابة رقم الإقامة أو رقم جواز السفر أو رقم الحدود في الخانة المخصصة لذالك من ثم.

اختيار جنسيه العامل الوافد من القائمة المنسدلة من ثم

كتابة رمز التحقق كما هو موضح أمامك من ثم.

النقر علي أيقونة بحث من ثم.

سوف تظهر جميع تفاصيل خدمة استعلام عن وافد بشكل تفصيلي.

بعد إتمام الخطوات أعلاه يمكن التواصل مع الشخص المغترب سواء كنت صاحب عمل أو كفيل يريد التواصل مع هذا الشخص لأتاحه فرصة الحصول علي عمل في شركتك في اسرع وقت ممكن، عقب استخراج له كافة المستندات الرسمية من جهة مكتب العمل السعودي.