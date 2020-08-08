الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الاقامة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية توفر خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة، او رقم الحدود أو رقم جواز السفر لجميع المواطنين والمقيمين لديها، وذلك من اجل معرفة حالة طلب نقل الكفالة لم تتم الموافقة أو تحت الدارسة بشكل إلكتروني، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الخدمة الإلكترونية، لكي تتمكنوا من معرفة هل تم نقل كفالتك أم لا.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، تسعي لتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية الأخري، مثل الاستعلام عن موظف وافد بالسعودية والاستعلام عن خدمات مكتب العمل والاستعلام عن بيانات الكفيل برقم الإقامة والاستعلام عن بلاغ هروب عامل وافد، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي سوف نتحدث عنها لاحقا بإذن الله.

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل السعودية من ثم.

من ثم. اختيار خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد بمكتب العمل من ثم.

كتابة البيانات في مكانها المخصص لذالك.

النقر علي أيقونة بحث.

في ثواني معدودة سوف يظهر لك جميع تفاصيل معرفة حالة طلب نقل الكفالة بشكل تفصيلي.

وفي الختام وضعنا لكم رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لكي تتمكنوا من الاستفادة من خدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة مكتب العمل.