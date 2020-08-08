خلطات لإزالة النمش والكلف في وقت قياسي والنتائج مبهرة

يعتبر ظهور النمش، والكلف على الوجه من أكثر المشكلات التي تعاني منها الكثير من الفتيات، والسيدات، فيظهر النمش؛ نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، أو قد تكون أسباب وراثية، أو اضطراب في الهرمونات، وقد تظهر الكلف نتيجة للتغير في هرمون البروجسترون، والإستروجين، والتعرض لأشعة الشمس، أو أسباب وراثية أيضاً، والتوتر قد يسبب في ظهور الكلف، وللحفاظ على بشرتك من ظهور النمش، أو الكلف يمكنك أستخدام كريم واقي من الشمس، أو استخدام خلطات، ووصفات طبيعية، وصحية؛ لإزالة النمش، والكلف، سوف نعرض لكي سيدتي في هذا المقال عدة وصفات لإزالة النمش، والكلف بطرق صحية، ومفيدة للبشرة.

الكركم والليمون لإزالة النمش والكلف

يتميز الكركم بإحتوائه على خصائص صحية، وجمالية، فيعمل الكركم على إزالة الكلف، والنمش، والبقع الداكنة التي تظهر على الوجه، فهو يساعد على تبييض الوجه وجعل لونه موحداً، ويساعد في ترطيب البشرة، وإزالة الهالات السوداء، حيث يحتوي الكركم على العديد من الخصائص، والفاعليات، كما أنه يعمل على تنعيم البشرة، ويمنحها النضارة، والاشراق، والحيوية، ويجعل البشرة صافية مثل بشرة الأطفال.

ويساعد الكركم أيضاً على التخلص من الجفاف، والإلتهابات الجلدية، ويعمل على تقليل ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والتجاعيد، والخطوط التي تظهر على الوجه، ويحتوي الليمون على الكثير من فيتامين (C) ويعمل الليمون كمطهر طبيعي للبشرة، ويعمل على شد الجلد، ويعمل على تقشير الجلد الميت، ويساعد على التخلص نهائياً من مشكلة النمش، والكلف، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الوصفة في المنزل بكل سهولة، ومكونات طبيعية، وصحية، فتابعونا.

المكونات اللازمة لعمل ماسك الكركم والليمون

ملعقة كبيرة من الكركم. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. منشفة قطنية جافة.

طريقة تحضير الوصفة للقضاء على النمش والكلف

احضري بولة متوسطة، ثم ضعي فيها ملعقة كبيرة من الكركم، ثم ضيفي إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ثم قلبي المكونان جيداً حتى تحصلين على خليط متجانس، ومتماسك، ثم ضعي الخليط على المناطق التي يوجد بها النمش، والكلف، ثم اتركية لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بغسل وجهك جيداً بالماء الفاتر، ثم نشفيه بالمنشفة القطنية، وضعي أي كريم مرطب، كرري تلك الوصفة.