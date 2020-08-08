شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 3وفيات جديدة بكورونا في الطائف ورصد 22 إصابة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل الطائف، ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل الطائف، ارتفاع في أرقام الوفيات من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيلها لـ3 وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي لديها حتى الآن 112 وفاة. وقالت الوزارة أنه تم رصد 22 إصابة جديدة تضاف لما سبقها، حيث وصل الإجمالي10105 إصابة، يتلقى منهم الرعاية الطبية 853 حالة باعتبارهم حالات نشطة. في حين بلغت حالات التعافي من الفيروس في المحافظة 9140 حالة، بعد تسجيل 19 حالة تعافٍ جديدة.

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