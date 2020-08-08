بالفيديو.. السديس يلقن أمريكي الشهادتين

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثق مقطع فيديو الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو يلقن أمريكي الشهادتين. وثق مقطع فيديو الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو يلقن أمريكي الشهادتين. وقام السديس باستضافة الأمريكي ستيف بالتراحب، وساعده على إعلانه إسلامه ونطق الشهادتين. ومن جهته، قام ستيف عقب إسلامه باحتضان السديس، وقبله على كتفيه، فيما قام السديس بتهنئته.

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