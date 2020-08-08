ضاحي خلفان: هل تخطط قطر لاغتيال الجبري وإلصاق التهمة بالمملكة؟

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الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى): علق ضاحي خلفان على ما تروجه وسائل الإعلام القطرية حول سعد الجبري وزعم أن المملكة تخطط للتخلص منه. علق ضاحي خلفان على ما تروجه وسائل الإعلام القطرية حول سعد الجبري وزعم أن المملكة تخطط للتخلص منه. وقال خلفان عبر "تويتر" : "من المؤسف جدا ان وسائل اعلام قطرية تروج بأن المملكة تخطط لاغتيال سعد الجبري...هل يا ترى تخطط قطر لكي تستأجر القتلة للتنفيذ وتلقي بالتهمة على المملكة...ما يفعله الاعلام القطري يثير الشكوك في الدوحة".

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