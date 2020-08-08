شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 101 إصابة جديدة بكورونا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت مدينة الرياض اليوم السبت، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس شهدت مدينة الرياض اليوم السبت، تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع الإجمالي إلى 54,029. كما سجلت المدينة، 102 حالة تعاف جديدة وبالتالي يبلغ إجمالي المتعافين 48,624 حالة، وحالتين وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 850 حالة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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