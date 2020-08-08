شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الممرضة خلود الصاعدي: "باشرت حادث الهجرة لوجه الله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أوضحت الممرضة خلود الصاعدي، تفاصيل إنقاذها لعائلة تعرضت لحادث مروري على طريق الهجرة أثناء مرورها بالصدفة.
وقالت في تصريحات تليفزيونية: " تم التشييك على العلامات الحيوية وتم عمل الإسعافات الأولية حتى وصلت الإسعاف " .
وأضافت: " الواقع الإنساني هو من جعلني أباشر الحادث و ما قمت به واجب على كل ممارس صحي ".
وتابعت: " الحادث وقع أمامي وباشرته فورًا "، مضيفة: " اتفاجئت بتداول الموضوع على تويتر؛ لأني عملت هذا الشي لوجه الله ولم أنتظر شيء " .
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