شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الممرضة خلود الصاعدي: "باشرت حادث الهجرة لوجه الله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أوضحت الممرضة خلود الصاعدي، تفاصيل إنقاذها لعائلة تعرضت لحادث مروري على طريق الهجرة أثناء مرورها بالصدفة.

وقالت في تصريحات تليفزيونية: " تم التشييك على العلامات الحيوية وتم عمل الإسعافات الأولية حتى وصلت الإسعاف " .

وأضافت: " الواقع الإنساني هو من جعلني أباشر الحادث و ما قمت به واجب على كل ممارس صحي ".

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وتابعت: " الحادث وقع أمامي وباشرته فورًا "، مضيفة: " اتفاجئت بتداول الموضوع على تويتر؛ لأني عملت هذا الشي لوجه الله ولم أنتظر شيء " .