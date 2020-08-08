شكرا لمتابعة خبر عن حالة واحدة تمنع فصل التيار الكهربائي لمن لم يدفع الفاتورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عدم فصل خدمة التيار الكهربائي عن المستهلك الذي لم يدفع فاتورة الإستهلاك في حالة واحدة .
وأكدت انه لا يحق فصل التيار إذا كان هناك شكوى من المستهلك تتعلق بقيمة الفاتورة .
وقالت الهيئة في انفوجرافيك توعوي لها : إذا كانت شكوى المستهلك لدى الهيئة تتعلق بقيمة الاستهلاك، فلا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة مع ضرورة سداد أي مستحقات لا تتعلق بالمبالغ موضع الشكوى القائمة .
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