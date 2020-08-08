شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة يطلع على المقومات الاستثمارية والسياحية في أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أطلع معالي وزير السياحة أحمد الخطيب اليوم، على مكونات مشروع "حدائق سما أبها" والمقومات السياحية والاستثمارية التي يضمهما المشروع الواقع شمال مدينة أبها .

وقدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي نبذة عن المشروع الذي كلف أكثر من 12 مليون ريال وبنسبة إنجاز 100% ، حيث يشتمل على مسطحات خضراء تبلغ مساحتها أكثر من 145 ألف متر مربع ويحتوي على 120 جلسة عائلية ودورات مياه علاوة على المرافق العامة، وطرق يزيد مجموعها أطوالها على 5 كلم . وأكد الدكتور الحميدي، أن المشروع يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري التي يقودها صاحب السمو الملكي امير منطقة عسير وبدعم من معالي وزير البلديات، والتي تهتم بمبدأ الاستدامة للمحافظة على جاذبية الحدائق من حيث التصميم، ومواكبتها للتخطيط العمراني .

ثم زار الوفد قلعة "قلعة شمسان" التاريخية التي تعتبر من أبرز المعالم الأثرية في مدينة أبها ، التي عرفت بمدفع رمضان الذي كان يطلق من أعلى نقطة فيها ، , وتحتوي القلعة على ثلاثة أبراج دفاعية وشيدت بالأحجار التي جلبت من مواقع قريبة ، وتشير عدد من المصادر التاريخية إلى أن تاريخ الموقع يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وشملت الجولة كذلك مواقع سياحية واستثمارية مختلفة في عدة مواقع بمدينة أبها.