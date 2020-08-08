أخبار السعودية اليوم.. استمرار وصول مساعدات المملكة إلى لبنان.. و«المرور» يُوضح إجراءات تجديد السيارة المنتهية

ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت؛ حيث أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة عن وصول الطائرة الثالثة من الجسر الجوي السعودي للمساعدات الإنسانية للبنان، اليوم السبت، إلى مطار بيروت، فيما أصدرت وزارة الصحة ردًّا على ما تمَّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من وفاة بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمدة طويلة بجلطة رئوية مفاجئة.. وإلى التفاصيل:

بالصور.. وصول الطائرة الثالثة من المساعدات السعودية إلى لبنان

وصلت الطائرة الثالثة من الجسر الجوي السعودي للمساعدات الإنسانية للبنان، اليوم السبت، مطار بيروت، وهي تحمل 77 طنًّا من المساعدات الإنسانية. وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة –عبر حسابه على تويتر– أن الطائرة تأتي ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

بالفيديو.. مركز الملك سلمان: شحن 200 طن مساعدات إلى لبنان عبر 3 طائرات

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة، أن المساعدات السعودية المقدمة إلى لبنان مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وتشمل مواد غذائية وطبية، وأن مجموع ما تمَّ شحنه من المساعدات يبلغ 200 طن عبر ثلاث طائرات: اثنتين أمس الجمعة، وواحدة اليوم السبت.

«الصحة» تعلق على إصابة المتعافين من كورونا بجلطة رئوية مفاجئة

ردت وزارة الصحة على ما تمَّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من وفاة بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمدة طويلة بجلطة مفاجئة رئوية، مشيرةً إلى عدم وجود دراسات كافية حول هذه النقطة، وإلى أنه لا يوجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تمَّ ذكره.

«الضمان الصحي» يحدد 7 إرشادات للوقاية من كورونا في صالونات الحلاقة

وجَّه مجلس الضمان الصحي، سبعة إرشادات وقائية عند الذهاب إلى صالونات التجميل أو الحلاقة؛ للحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا «كوفيد -19». وبين مجلس الضمان الصحي، عبر إنفوجراف نشره على حسابه بتويتر؛ الإرشادات السبعة.. وللاطلاع على هذه الشروط يرجى زيارة الخبر الأصلي عبر الضغط على العنوان.

تطور جديد بقضية المعتقل خالد الدوسري.. الحصول على أدلة مفصلية هامة

حصل فريق الدفاع عن المعتقل بالولايات المتحدة خالد الدوسري، بقيادة المحامي سعود بن قويد، على أدلة مفصلية ترفع سقف التفاؤل وتضاف إلى ملف القضية، وتزيد فرصة إعادة محاكمة خالد.

إعادة تأهيل صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكة

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نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزية في الكعكة.

«المرور» يُوضح إجراءات وشروط تجديد استمارة السيارة المنتهية منذ 9 أعوام

أوضح المرور السعودي الإجراءات المطلوبة لتجديد استمارة السيارة المنتهية منذ 9 أعوام؛ وذلك ردًّا على تساؤل ورد عبر حساب «المرور السعودي» بشأن استمارة منتهية من عام 1432هـ. وقال الحساب: «إن المطلوب أولًا سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر».

حساب المواطن: تغيير البيانات لا يؤثر على الدعم بـ«شرط»

أكَّد برنامج حساب المواطن، أنَّ تحديث البيانات لا يؤثر على استحقاق الدعم، بشرط أن يكون المستفيد مؤهلًا ومستحقًّا.

«أبشر» تُوضِّح آلية معرفة موعد انتهاء تأشيرات العمال

أوضحت منصة أبشر آلية متابعة موعد انتهاء تأشيرات العمال، عبر البوابة الإلكترونية للمنصة، مشيرةً إلى أنه حال الرغبة في معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل، يدخل صاحب العمل على حسابه بمنصة «أبشر أعمال»، ويختار، على الترتيب، أيقونات: «خدمات أعمالي - خدمة التأشيرات - اختيار المقيم - تفاصيل أكثر - طباعة التأشيرة»، وبذلك يمكنه التبين من موعد انتهاء التأشيرة.

«مدني جازان» يدعو إلى الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على المنطقة والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم السبت.

«الحصيني»: استمرار هطول الأمطار على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم السبت، مشيرًا إلى استمرار الأمطار بمناطق عدة، مشيرًا إلى أنه مُتوقَّعٌ هطول أمطار متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ونجران، إضافة إلى اليمن وعمان.

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