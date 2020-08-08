الصحة: تسجيل 1469 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 37  حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 1469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 287262 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 250440 حالة. كما تم تسجيل 37 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3130 حالة.

وكانت وزارة الصحة أوضحت، في وقت سابق، أن أي وسيلة تعقيم، سواء كانت سائلة أو مناديل معقمة، يجب ألا تقل نسبة الكحول فيها عن 60%؛ وذلك ردًّا على تساؤل مفاده: «هل معقم ديتول أو المناديل المعقمة يكفي لتعقيم اليدين والجوال دون غسلها بعد استخدام جهاز البصمة في مركز تسوق؟».

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وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «بشكل عام يمكن استخدام المعقمات الكحولية، سواء كانت سائلة أو غير ذلك، لتعقيم اليدين أو الأسطح، بشرط ألا يقل تركيز الكحول فيها عن ٦٠٪، كما ينبغي تقنين استخدامها للحالات التي يتعذر استخدام الماء والصابون فيها».

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