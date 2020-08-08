بدء صرف الدفعة الثانية من مبادرة دعم العاملين بالنقل بسبب كورونا

أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن البدء في صرف مخصصات الدفعة الثانية ضمن مبادرة دعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، التي وجَّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ومساعدتهم على تحمُّل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت هيئة النقل، أن المبادرة تتضمَّن دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل. ويبلغ المخصص ثلاثة آلاف ريال شهريًّا، ويُصرَف لمدة ثلاثة أشهر ليكون الإجمالي 9 آلاف ريال، للمستحقين وفق اشتراطات المبادرة المعلنة، مشيرةً إلى أنه سيبدأ الصرف للدفعة الثانية اعتبارًا من غدٍ الأحد.

وقال نائب رئيس الهيئة المساعد للتنمية وجودة النقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان؛ إن الدفعة الأولى من المستحقين استلموا مخصصاتهم يوم الاثنين 6 يوليو الماضي، وتستمر المبادرة متكاملةً بالشراكة الناجحة مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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وأشار إلى أن كافة المستحقين في مختلف الدفعات، هم من الأفراد السعوديين العاملين بشكل مباشر في أنشطة نقل الركاب وليسوا تحت مظلة أي منشأة، وهم من المسجلين لدى الهيئة العامة للنقل المُرخَّص لهم بممارسة أنشطة نقل الركاب، ويعتمدون بشكل أساسي في دخلهم على ما يجنونه من العمل في هذه الأنشطة بسبب عدم ارتباطهم بأي وظيفة أخرى وتأثَّروا نتيجة الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وما صاحبه من إيقاف بعض الأنشطة بالكامل.

وأكد الطاسان أن هذه المبادرة الإنسانية شملت ممارسي أنشطة (الأجرة العامة – النقل المدرسي – نقل المعلمات – نقل المعتمرين والزوار من داخل المملكة)، لافتًا الانتباه إلى بعض الاشتراطات من أهمها أن يكون لدى المتقدم بطاقة تشغيل سارية المفعول وقت صدور قرار إيقاف أنشطة نقل الركاب عبر الحافلات والأجرة، وألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة، سواء كانت حكومية أو قطاعًا خاصًّا.

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