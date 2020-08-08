«الصحة» تعلق على إصابة المتعافين من كورونا بجلطة رئوية مفاجئة

بعد تداول المعلومة بمواقع التواصل
ردت وزارة الصحة على ما تمَّ تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من وفاة بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمدة طويلة بجلطة مفاجئة رئوية، مشيرة إلى عدم وجود دراسات كافية حول هذه النقطة.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنّه «لا يوجد دراسات علمية كافية تثبت صحة ما تمَّ ذكره.. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية».
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين، حول صحة ما يتردَّد على مواقع التواصل الاجتماعي من وفاة بعض المتعافين من كورونا بجلطة مفاجئة في الرئة، وتمَّ نسبة المعلومة الى الجمعية الأمريكية لأمراض الدم، مع مطالبات بإجراء فحص سيولة دم لكل المتعافين من كورونا.
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