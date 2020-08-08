مؤسسة التقاعد توضح حالات تسوية المعاش بشكل استثنائي

حدَّدت المؤسسة العامة للتقاعد، الحالات التي يتم فيها تسوية المعاش بشكل استثنائي في حالات العجز والوفاة أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تتم تسوية المعاش في حالة العجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة.

تسوية المعاش في حالة العجز والوفاة

وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز بغير سبب العمل على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل ٧٠% من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن تسوية المعاش حسب الطريقة السابقة تمنح معاشًا أكبر.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه تتم تسوية المعاش في حالة العجز الكلي أو الجزئي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها وفقًا للتالي:

1– تتم التسوية إذا كان العجز جزئيًّا على أساس تخصيص معاش يعادل ٨٠% من الراتب الأساسي الأخير، ما لم تكن التسوية حسب الطريقة الواردة في الفقرة الأولى تمنح معاشًا أكبر.

2– تتم تسوية المعاش في حالة الوفاة أو العجز الكلي أثناء العمل وبسببه أو بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أمر بالخدمة بها على أساس تخصيص معاش يعادل آخر راتب كان يتقاضاه.

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كما أوضحت مؤسسة التقاعد أنه تتم التسوية في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي على أساس تخصيص معاش تقاعدي يعادل راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد، إلى أنه تتم التسوية في حالة الإصابة بعجز جزئي على أساس تخصيص معاش يعادل 80% من راتب الدرجة الأخيرة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرةً.

تسوية المعاش للعسكريين

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أنه يُسوَّى المعاش على أساس جزءٍ من ٣٥ جزءًا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه العسكري، على ألا يتجاوز المعاش مقدار هذا الراتب بالعملية الحسابية التالية (الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر) ÷ ٤٢٠.

وكشفت مؤسسة التقاعد أنه تتم تسوية المعاش في حالات الوفاة أو الإصابة بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو أثناء التدريب بالذخيرة الحية أو التدريب الجوي أو التدريب البحري أو القيام بمهمات أو تحرُّكات عسكرية أو نتيجة إصابته بسبب خدمةٍ أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين.

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