تدريب 748 طبيبًا وممرضًا للتعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا بحفر الباطن

نفذت صحة حفر الباطن ممثلة بالشؤون الأكاديمية والتدريب برامج تأهيلية وتدريبية للأطباء والممرضين غير العاملين بالأقسام الحرجة، وذلك لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الحالات الحرجة لفيروس كورونا المستجد«COVID-19»، حيث تم تدريب وتأهيل 748 طبيبًا وممرضًا وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع المصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي بصحة حفر الباطن فيصل محمد الشمري: إنّ ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية طبقت صحة حفر الباطن معايير مكافحة العدوى واشتراطات بالتباعد بين المتدربين بمسافة لا تقل عن مترين في مقر التدريب، مع ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين، وتسعى صحة حفر الباطن على تطوير الخبرات والمهارات اللازمة وتقديم خدماتها بفعالية وكفاءة عالية الجودة بمحافظة.

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