بالصور.. وصول الطائرة الثالثة من المساعدات السعودية إلى لبنان

تحمل 77 طنًّا من المواد الطبية
وصلت الطائرة الثالثة من الجسر الجوي السعودي للمساعدات الإنسانية إلى لبنان، اليوم السبت، مطار بيروت، وهي تحمل 77 طنًّا من المساعدات الإنسانية.
وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة –عبر حسابه على تويتر– أن الطائرة تأتي ضمن الجسر السعودي لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة، أوضح في وقت سابق اليوم، أنه سيَّر الطائرة الثالثة إلى لبنان، مضيفًا أنها تحمل على متنها أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات.
إضافة إلى مطهرات ومعقمات وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية.
وقال المستشار في مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور علي الغامدي، لقناة «الإخبارية»: «إنّ الجسر الجوي مستمر ليومين آخرين قادمين».
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