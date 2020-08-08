لضمان المطالبة بحقك.. جمعية حماية المستهلك توضح طريقة استخدام تطبيق «فاتورتي»

حثت جمعية حماية المستهلك، جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة لاستخدام تطبيقاتها المعتمدة وفي مقدمتها تطبيق «فاتورتي»؛ ذلك لضمان الحصول على حقوقهم بسهولة.

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أنها تعمل وفق رسالة مفادها حماية المستهلك والعناية بشؤونه ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتوعيته وتثقيفه، وفي إطار تحقيق هذه الرسالة أطلقت تطبيق «فاتورتي» الذي يهدف لحفظ الفواتير والضمانات بطريقة مبسطة و مميزة.

تطبيق فاتورتي

وأطلقت جمعية حماية المستهلك، تطبيق «فاتورتي» للهواتف والأجهزة الذكية قبل عامين في أكتوبر 2018.

وأشارت جمعية حماية المستهلك، إلى أنها لاحظت أن العديد من المستهلكين لا يهتمون بحفظ فواتير المشتريات ومستندات الضمان ما يعرضها للفقدان، الأمر الذي يتسبب في ضياع حقوق كثير من المستهلكين.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أنه يمكن تحميل تطبيق فاتورتي للهواتف الذكية عن طريق تحميله من متجر «جوجل بلاي» لمستخدمي هواتف ذات نظام تشغيل أندرويد عن طريق الرابط التالي (من هنا) وليمكن تحميله لمستخدمي هواتل أبل ونظام تشغيل I.O.S من الـ «آب ستور» عن طريق الضغط على الرابط التالي (من هنا)

مميزات تطبيق فاتورتي

وعددت جمعية حماية المستهلك، مزايا تطبيق «فاتورتي» لحفظ صور فواتير المشتريات والضمانات الخاصة بالمستهلك في الآتي:

-حفظ صور فواتير المشتريات و الضمانات الخاصة بالمستهلك

- استرجاع الفواتير و الضمانات ومشاركتها وطباعتها في أي وقت

- يصدر التطبيق إشعارات لتنبيه المستهلك قبل انتهاء مدة الضمان وتشمل:



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1- إشعارات أقساط الفاتورة

2- إشعارات بتجديد الاشتراك

3- إشعارات الاستبدال والاسترجاع

-إمكانية أخذ نسخة إضافية لصور الفواتير والضمانات ورفعها على خدمة «جوجل درايف» الخاص بالمستخدم

-إمكانية تحديد وحفظ مواقع المتاجر بخرائط جوجل لكل فاتورة

- إمكانية مطالعة المواد التوعوية وتحميلها ومشاركتها

-يتميز التطبيق بأنه مجاني وسهل الاستخدام، كما يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية

- على خدمة «جوجل درايف» الخاص بالمستخدم.

- تتَّبع المصروفات عبر تخصيص الفواتير والاشتراكات في مجلدات خاصة، بالإضافة لتقديم لوحة بيانات تفصيلية بذلك.

- حفظ الفواتير حتى مع عدم وجود اتصال بالشبكة ويتم رفعها ومزامنتها فور توفر الاتصال بالإنترنت.

- إمكانية إضافة موقع المتجر أثناء الشراء وحفظ الفاتورة كمسودة واستكمال تعبئة الفاتورة فيما بعد.

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