بالصور.. مغاسل الملابس تحت مجهر بلدية المعابدة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جهودها في مراقبة مغاسل الملابس في المناطق المحيطة بها بهدف الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها للعملاء، ومدى استيفائها الشروط الصحية وجودة مستوى النظافة .

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري ، أنَّ البلدية شكلت فريقًا رقابيًا ؛ للقيام بجولات على مغاسل الملابس ومتابعتها على مدار اليوم ، مبينًا أن الجولات ركزت على مكونات المغسلة ومصادر المياه ونظافة المحيط الخارجي وحصول العاملين على شهادات صحة واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية اللازمة في المغاسل.

أشار «الشنبري» إلى أن الجولات أسفرت عن ضبط عدة مخالفات تمثلت في إستخدام منظفات غير آمنة، وتدني مستوى النظافة، وسوء أماكن العمل الداخلية، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين .

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وأكد أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المحلات، داعيًا المواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها على رقم البلاغات الموحد 940 .

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