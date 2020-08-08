السعودية اليوم / أكثر من 110 مستفيدين من خدمات عيادة "تطمن" في مستشفى ظلم العام



الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس.

قدّمت عيادة "تطمن" في مستشفى ظلم العام خدماتها لأكثر من 110 مستفيدين منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال عيادة مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس (

وفي السياق نفسه قطعت فرق تقصٍّ متخصصة سيّرها مستشفى ظلم العام لمسافات تزيد على 300 كم ذهاباً وإياباً لإجراء عمليات التقصي لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مراكز وقرى تقع ضمن نطاق خدمات المستشفى، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا التي ينفذها المستشفى منذ بداية هذه الجائحة العالمية، حيث أجرت هذه الفرق المتخصصة عمليات التقصّي اللازمة للمخالطين لحالات إيجابية، كما تفقدت إجراءت العزل المنزلي للحالات الإيجابية وقدّمت الإرشادات الصحية اللازمة للمصابين والمخالطين.

ومن جانب آخر يواصل مستشفى ظلم العام حملته التوعوية الميدانية التي انطلقت مؤخراً تحت شعار "نعود بحذر"، وتهدف إلى حثّ جميع أفراد المجتمع للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، وشملت العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة، حيث قدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها: ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات، إضافة إلى تنبيه العاملين في المحلات والمنشآت التجارية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية.

// انتهى //

16:46ت م

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الرياض 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس.قدّمت عيادة "تطمن" في مستشفى ظلم العام خدماتها لأكثر من 110 مستفيدين منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال عيادة مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس ( كورونا ) المستجد.وفي السياق نفسه قطعت فرق تقصٍّ متخصصة سيّرها مستشفى ظلم العام لمسافات تزيد على 300 كم ذهاباً وإياباً لإجراء عمليات التقصي لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مراكز وقرى تقع ضمن نطاق خدمات المستشفى، وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا التي ينفذها المستشفى منذ بداية هذه الجائحة العالمية، حيث أجرت هذه الفرق المتخصصة عمليات التقصّي اللازمة للمخالطين لحالات إيجابية، كما تفقدت إجراءت العزل المنزلي للحالات الإيجابية وقدّمت الإرشادات الصحية اللازمة للمصابين والمخالطين.ومن جانب آخر يواصل مستشفى ظلم العام حملته التوعوية الميدانية التي انطلقت مؤخراً تحت شعار "نعود بحذر"، وتهدف إلى حثّ جميع أفراد المجتمع للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، وشملت العاملين وزوار المحلات التجارية في مركز ظلم والعابرين على الطرقات السريعة، حيث قدّمت الحملة رسائل توعوية تدعو للتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها: ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، والمداومة على غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات، إضافة إلى تنبيه العاملين في المحلات والمنشآت التجارية بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية.// انتهى //16:46ت م0075

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