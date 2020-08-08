السعودية اليوم / الكويت تسجل 472 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة



الكويت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 472 إصابة جديدة بمرض

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال 472 تضمنت 320 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.

وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7919 حالة.

// انتهى //

16:17ت م

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الكويت 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 472 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 71199 حالة، وتسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 474 حالة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، مشيراً إلى أن حالات الإصابة ال 472 تضمنت 320 حالة لمواطنين كويتيين و152 حالة لغير الكويتيين.وبيّن أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7919 حالة.// انتهى //16:17ت م0069

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