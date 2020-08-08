السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل 7 آلاف و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



كيب تاون 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واس

سجلت جنوب أفريقيا 7 آلاف و292 إصابة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 545 ألفًا و476 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9909 حالات.

// انتهى //

15:53ت م

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كيب تاون 18 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 08 أغسطس 2020 م واسسجلت جنوب أفريقيا 7 آلاف و292 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 545 ألفًا و476 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9909 حالات.// انتهى //15:53ت م0066

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