جازان تسجل 134 حالة كورونا جديدة وتعافي 113

2020-08-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حالات كورونا في منطقة جازان 134 حالة، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 47 إصابة، وبيش 18 إصابة، وصامطة 17 إصابة، وأبو عريش 14 إصابة، والعيدابي 10 إصابات، وأحد المسارحة 9 إصابات، وصبيا 5 إصابات، والطوال 5 إصابات، وفيفاء 4 إصابات، والدائر إصابتين، والدرب إصابتين.

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كما تم تسجيل إصابة واحدة في فرسان، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 113 حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتين وفاة في صبيا.

إجمالي حالات كوفيد 19 في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 6614 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 4964 حالة، وبلغ عدد الوفيات 71 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1579 حالة.

إجمالي الحالات في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 287262 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 250440 حالة، وبلغ عدد الوفيات 3130 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 33692 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 1828 حالة.

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