، الصحة تعلن تعافي "ربع مليون" مصاب بكورونا في المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت اليوم عن تسجيل 1492 حالة تعاف جديدة من الفيروس

كشفت أرقام وزارة الصحة الواردة ضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا؛ أن حالات التعافي في المملكة تخطت الـ250 ألف حالة.

يذكر أن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أول أمس أن المملكة شهدت انخفاضًا لعدد حالات الإصابات بـ #كورونا مبينًا أنه: "أمر مبشر، استقرار وانخفاض حالات إصابات #كورونا ".

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا : الإجراءات الاحترازية ووعي المجتمع ساهما في تراجع حالات الإصابة بـ #كورونا وأفراد المجتمع أبدوا التزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد".

وكانت الوزارة قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 1492 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 250440 حالة ولله الحمد، كما أكدت أنه تم تسجيل 1469 حالة إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 287262 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3130 حالة وفاة "رحمهم الله".فيروس كورونا الجديد