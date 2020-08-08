، "مدني عسير" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 10 مساء ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبهت لأمطار ورياح وبرد على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى توخي الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير ، واتباع إرشادات السلامة التي تقي من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.



وشدد على ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وجريان السيول، مما تتسبب في شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والبرك وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ ١٠ مساءً.