الحياة الفطرية : شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن شباك صيد الطيور ممنوعة لأنها أشد الوسائل فتكًا بالطيور على اختلاف انواعها.

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حظر الصيد لأكثر من طائر واحد

وقالت الهيئة في بيان لها : إشارة إلى مقطع الفديو المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي ، والذي يظهر أعمال صيد المجموعة من الطيور في أحد المنتزهات العامة، تود الهيئة التوضيح أن نظام البيئة الجديد يحظر الصيد بأي وسيلة من شأنها أن تصطاد أكثر من طائر واحد.

مخالفة استعمال شباك صيد الطيور

كما أن شباك صيد الطيور تعد من الوسائل المحظورة في جميع دول العالم ، وهي من أكثر الوسائل فتكا بالطيور المهاجرة ، حيث أنها تصطاد جميع أنواع الطيور دون استثناء، منها المهاجر والمقيم والمهدد بالانقراض ، و حتى الطيور المنهي عن صيدها تقع ضحية لهذه الشباك مثل طيور الصرد والهدهد.

وتهيب الهيئة بالجميع صيادين وملاك مزارع الالتزام بالأنظمة والتعليمات وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق العقوبات دون استثناء كما تدعو جميع المواطنين إلى إبلاغ الهيئة والقوات الخاصة للأمن البيئي عند ملاحظة مخالفات من هذا النوع .

ويمكن تقديم البلاغ عبر حساب الهيئة بتويتر او عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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