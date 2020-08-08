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2020-08-08 تشغيل قسم المناظير في مستشفى أحد رفيدة تطوير الخدمات الصحية متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عن تدشين قسم المناظير في مستشفى أحد رفيدة العام. Advertisements تجهيز مستشفى أحد رفيدة وأوضحت صحة عسير أن القسم مهيأ بجميع التجهيزات الطبية الحديثة التي يحتاجها القسم إضافةً إلى التجهيزات الغير طبية اللازمة ويستقبل القسم الحالات المحالة إليه وذلك في سياق تنفيذ توجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بالتوسع في استحداث الأقسام الجديدة واستمرار تطوير الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمستفيدين. بدوره قدم مدير مستشفى أحد رفيدة العام الدكتور عبدالله الأسمري شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على دعمه وتوجيهاته لاستحداث هذه الوحدة وللمساعدين ومديري الإدارات ومديري المستشفيات الذين أسهموا في إنجاح تشغيل هذا القسم المهم.



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