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24 فعالية في ورشة المستجدات والقضايا العمالية
متابعات الخليج 365 - متابعة
بمشاركة وزارة العدل تطلق غرفة جدة ورشة المستجدات والقضايا العمالية ثالث فعاليات أكبر ورش عمل الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال عبر المنصة الإلكترونية ” عن بعد” مساء غد الأحد بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب.
تغطية مختلف قطاعات الأعمال
وتشمل الورشة 24 فعالية قانونية تركز على مختلف قطاعات الأعمال مثل: التجارة، والصناعة، والخدمات اللوجستيات، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والتطوير العمراني، والتعليم والتدريب، والترفيه والثقافة، والمعارض، والمؤتمرات، والاقتصاد الرقمي، تماشياً مع رؤية 2030 التي تفرض مناخ وبيئة جديدة للأعمال في مختلف القطاعات، وما تفرضه من مراعاة تطبيق قواعد الحكومة والتزام والشفافية والإفصاح والنزاهة.
المشاركون في ورشة المستجدات والقضايا العمالية
ويشارك في “ورشة المستجدات والقضايا العمالية” فضيلة الشيخ إبراهيم الخضيري رئيس المحكمة العمالية بالدمام المشرف على وحدة القضاء العمالي بوزارة العدل والمستشار القانوني لمجموعة الشايع عبدلله العواجي والمستشار القانوني لمجموعة صافولا سلمان سمكري والمحامية والمستشارة القانونية أنوار الحربي.
ويدير الحوار والنقاش رئيس المبادرة المحامي ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الذي ثمن الدعم والتفاعل الإيجابي من قبل وزارة العدل بتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لنشر التوعية والثقافة الحقوقية والمستجدات القضائية والعدلية للمجتمع وبخاصة قطاع الأعمال والاقتصاد والاستثمار.
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