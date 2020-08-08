أبشر توضح آلية التأكد من صلاحية التأشيرات

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت منصة أبشر توضيح آلية متابعة موعد انتهاء تأشيرات العمال والتأكد من صلاحية التأشيرات عبر البوابة الإلكترونية للمنصة.

وقالت منصة أبشر ، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه في حال الرغبة في معرفة موعد انتهاء تأشيرة العامل يجب اتباع ما يلي:

دخول صاحب العمل لحسابه بمنصة أبشر أعمال.

الانتقال إلى خدمات أعمالي ومن ثم خدمة التأشيرات.

اختيار المقيم ثم عرض تفاصيل أكثر ومن ثم طباعة التأشيرة، وبذلك يمكنه الاطلاع على موعد انتهاء التأشيرة.

تمديد تأشيرة العمل

وكانت منصة أبشر أعلنت في وقت سابق تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة من أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًّا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صدور الموافقة الملكية الكريمة على تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

تمديد صلاحية التأشيرات: وأفادت وزارة الداخلية أن الموافقة الملكية شملت ما يلي: Advertisements 1- تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل. 2- ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. 3- ‏تمديد صلاحية التأشيرات للخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. 4- ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل. 5- ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

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