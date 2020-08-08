استقالة نواب حزب الكتائب من البرلمان اللبناني

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن نواب حزب الكتائب استقالتهم من مجلس النواب اللبناني، غداة انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً وجرح أكثر من 5 آلاف.

توابع انفجار مرفأ بيروت

كما أعلنت النائبة بولا يعقوبيان كذلك استقالتها من المجلس لتنضم بذلك إلى نواب كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط، مروان حمادة الذين استقالوا في وقت سابق احتجاجاً على الإهمال والتراخي الذي قاد إلى انفجار بيروت.

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من جهة أخرى أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن كتلته النيابية لن تستقيل من البرلمان، لكي لا تفسح المجال أمام سيطرة التيار الوطني الحر (حزب رئيس الجمهورية) وحزب الله على البرلمان.

ظروف استقالة نواب حزب الكتائب

وجاءت استقالة نواب كتلة الكتائب من البرلمان عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ، وقبل 4 أيام توفي أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان متأثراً بإصابته في الانفجار الضخم الذي ضرب بيروت يوم الثلاثاء.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.

سبب انفجار مرفأ بيروت

وصرح وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي في وقت سابق أن المواد شديدة الانفجار التي كانت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت هي “نترات الأمونيوم” وأن حريقاً اشتعل في عنبر مجاور وامتدت النيران إلى العنبر الذي يضم المتفجرات التي كانت مخزنة به منذ سنوات دون أية وسائل حماية.

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