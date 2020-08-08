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تعافي 476 حالة كورونا في الكويت وعمان تسجل 290 إصابة

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2020-08-08

تعافي 476 حالة كورونا في الكويت وعمان تسجل 290 إصابة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت شفاء 476 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

حالات التعافي في الكويت

وبذلك يبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة الكويت 62806 حالات.
 وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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الكويت

حالات كورونا في عمان

من جهة أخرى سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 290 إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن عدد المصابين وصل إلى 81357 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 509 حالات، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 73481 حالة.

كورونا في الكويت



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