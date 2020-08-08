انتشال جثة مواطن وزوجته وابنه من وادي رنية

2020-08-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة رنية من استخراج جثمان طفل غرق في مستنقع في وادي رنية بعدما تم استخراج جثمان والديه اللذين غرقا معه في نفس الحادث.

انتشال ضحايا وادي رنية

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بالمنطقة 911، تلقى بلاغًا بشأن غرق عائلة بوادي رنية.

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وتابع القرني أن فرق الإنقاذ والإنقاذ المائي تحركت لموقع الحادث على الفور، مدعومة بالمعدات المساندة، وبوصولها اتضح أن الحالة عبارة عن غرق عائلة مكونة من ثلاثة أشخاص، تم إخراج الأب والأم من قبل الموجودين، فيما قامت فرق الإنقاذ المائي بالبحث عن الطفل في المستنقع وتم انتشال جثته.

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