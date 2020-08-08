طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين عبر بوابة ca.gov.sa الإلكترونية

يبحث العديد من مستفيدي حساب المواطن السعودي عن طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين والمستفيدات، وذلك في حال انخفاض مبلغ الدعم المُقدم من البرنامج أو عدم نزول حساب المواطن في الحساب البنكي للمستفيد أو المستفيدة، لذلك فقد قمنا بتوفير خطوات تحديث بيانات حساب المواطن لمعرفة الطريقة الصحيحة للتحديث ومتى يتم تحديث البيانات حتى لا يتأثر الدعم المُقدم للمستفيد.

حيث يقوم برنامج الدعم الحكومي بالإعلان عن نتائج الأهلية لحساب المواطن قبل حلول موعد الصرف والإيداع تقريباً بعشرة أيام، وفي حال تمت دراسة أهلية المتقدم وصدرت نتائج أهلية حساب المواطن وكانت “غير مؤهل”، فهنا يجب على المستفيد القيام بإجراء تحديث البيانات لحساب المواطن أو تقديم المستندات والوثائق المطلوبة عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المستفيدين

أوضح برنامج حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج وحده لا يكفي للحصول على دعم البرنامج النقدي، وإنما ينبغي على الراغب في الاستفادة من مبالغ حساب المواطن أن يقوم باستيفاء كافة البيانات وإرفاق جميع المستندات والوثائق المطلوبة قبل حلول التاريخ المحدد من قبل البرنامج لتحقيق الاستفادة الكاملة من الدعم الحكومي المقدم عن طريق برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولتحقيق الاستفادة من برنامج حساب المواطن السعودي؛ هل يجب تحديث بيانات حساب المواطن التي تتعلق بالتسجيل بصورة دورية أم أنه يكتفي بالتسجيل مرة واحدة فقط؟ وهنا أجاب برنامج حساب المواطن موضحاً بأنه يكتفي بالتسجيل مرة واحدة فقط، مع ملاحظة أنه يجب على كل متقدم القيام بتحديث بياناته في حال تغيرها بصورة دورية.

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ويجب قبل التعرف على طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المتقدمين، أن يتم بدايةً الإطلاع على شروط حساب المواطن المتعلقة بالأهلية والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً بطاقة تنقل. أن تكون إقامة المتقدم داخل المملكة العربية السعودية. أن لا يكون المتقدم سجيناً أو بأحد المراكز الحكومية المُخصصة للإيواء. أن تتوافق بياناته المُفصح عنها مع بيانات الجهات صاحبة العلاقة، ويجب مراعاة جودة بيانات الجهة.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

من الممكن أن يتعرض المستفيد لحدوث انخفاضاً في الدعم أو عدم نزوله بالحساب البنكي أو صدور نتائج الأهلية وكانت النتيجة “غير مؤهل” أو في حال تغيير أي بيانات ترتبط بالتابعين أو بإجمالي دخل الأسرة، وعند حدوث أياً من هذا يتم التحديث وفق طريقة تحديث حساب المواطن للبيانات المرفقة بالخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن ( ca.gov.sa ).

). النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

تعبئة البيانات المطلوبة (اسم المستخدم أو رقم الهوية – كلمة المرور) ثم الضغط على “دخول”.

النقر على خيار “تعبئة واستكمال الطلب”.

تحديث البيانات العامة بصورة دقيقة، ثم اضغط على “التالي”.

تحديث بيانات العنوان وبيانات التابعين.

قم بالإفصاح عن الدخل.

تحديث بيانات العقارات التي يمتلكها المستفيد.

عند حدوث تغييراً في رقم الحساب البنكي، فيجب القيام بتحديث رقم الحساب البنكي وتأكيده، ثم الضغط على “الإقرار” ثم حفظ.

ويجب على كافة المتقدمين الغير مؤهلين للحصول على دعم حساب المواطن أو المستفيدين ممن طرأ تغييراً على حالتهم، أن يقوموا بإجراء تحديث البيانات وفق خطوات أو طريقة تحديث حساب المواطن بيانات المواطنين المُوضحة بالنقاط السابقة، ومن المقرر أن يتم نزول حساب المواطن الدفعة الـ33 لشهر أغسطس في تاريخ العاشر من الشهر الميلادي الجاري.