“الدفاع المدني” يحذر .. أمطار غزيرة على عموم جازان حتى مساء اليوم

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 02:12 مساءً - ‏55 دقيقة مضت أخبار السعودية 66 زيارة

تواصل سقوط الأمطار متفاوتة الغزارة، منذ أمس الجمعة، على محافظات ومراكز جازان، فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هطول أمطار على المنطقة من متوسطة إلى غزيرة حتى مساء اليوم السبت.

وأشارت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إلى ضرورة التقيد بتعليمات السلامة، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، وتلافي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة.