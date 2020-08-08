خالد الدوسري.. الكشف عن أدلة جديدة تُغير من سير القضية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 8 أغسطس 2020 02:12 مساءً - ‏56 دقيقة مضت أخبار السعودية 132 زيارة

أعلنت أسرة الشاب السعودي المعتقل بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات، خالد الدوسري، وجود أدلة جديدة يعول عليها في إعادة محاكمة ابنها.

Advertisements

وقالت الأسرة عبر حساب “المعتقل خالد الدوسري” على “تويتر”: “فريق الدفاع عن ابننا خالد يحصل على أدلة مفصلية ترفع سقف التفاؤل وتضاف لملف القضية وتزيد من فرصة إعادة محاكمة ابننا.. ولله الحمد والفضل”.

وكان عضو فريق الدفاع، سعود بن متعب قويد، قد نشر سابقًا تقريرًا طبيًا، يقول إنه قد أخفي عن المحكمة، يفيد بعدم صلاحية خالد للمحاكمة، بسبب مرض نفسي.

وأوضح أن النظام الأمريكي يلزم عند القبض على متهم؛ بكتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية له وتزود المحكمة بالتقرير، وأنه بعد أسبوعين من اعتقال خالد أي في 14 مارس 2011 صدر تقرير طبي بيّن عدم صلاحية خالد للمحاكمة، غير أن هذا التقرير أُخفي عمداً ولم يقدم للمحكمة.