شكرا لمتابعة خبر عن 3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): هناك ‏ثلاثة شروط في عقد العمل إذا وجدتها تعتبر محل تهديد لك من ناحية استمرارك في العمل. هناك ‏ثلاثة شروط في عقد العمل إذا وجدتها تعتبر محل تهديد لك من ناحية استمرارك في العمل. وتتمثل هذه الشروط في: يحق لصاحب العمل نقلك في أي مكان ( ٥٨ )، ويحق لصاحب العمل انهاء عقدك أثناء فترة التجربة ولا يحق لك أن تنهي العقد ( ٥٣ )، كما أن هناك تعويض محدد يحق لصاحب العمل إنهاء عقدك بسبب غير مشروع ( ٧٧ ).

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