بالفيديو.. أمطار وبرد في متنزه الأمير سلطان جنوب أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار وتساقط للبرد في منتزه الأمير سلطان جنوب مدينة أبها، اليوم السبت. كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار وتساقط للبرد في منتزه الأمير سلطان جنوب مدينة أبها، اليوم السبت. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت وجود أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف وذلك مع ساعات ما بعد الظهر والمساء.

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