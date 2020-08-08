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شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري يبشر بتراجع الوفيات جراء الإصابة بالسرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، تراجع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسرطان.
وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر:"تفائلوا فكل مرض له دورة نمو وذروة ثم انكماش، هنا آخر نشرة من CDC الأمريكي لمنحنى الوفيات الإصابات بالسرطان من عام 1975 إلى عام2020, الذروة مابين ١٩٨٥ إلى١٩٩٥وبدأ نزول عدد الحالات".
وأرجع الخضيري سبب ذلك إلى ترك التدخين، وتقدم الطب من حيث التشخيص والعلاج، والكشف المبّكر، وثقافة الناس الصحية وتجنب المسبب للمرض.
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