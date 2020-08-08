شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لأول سيارات إسعاف مخصصة للحجاج عام 1933 م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت دارة الملك عبد العزيزاليوم السبت عن أول ظهور لسيارات الإسعاف المخصصة للحجاج عام 1352هـ / 1933 م . كشفت دارة الملك عبد العزيزاليوم السبت عن أول ظهور لسيارات الإسعاف المخصصة للحجاج عام 1352هـ / 1933 م . وأشارت ان تلك الفرق الإسعافية كانت تتبع جمعية الإسعاف لخدمة الحجاج في ذلك الوقت ثم أصبح اسمها جمعية الإسعاف الوطني الخيري حتى أصبحت هيئة الهلال الأحمر السعودي في وقتنا الحالي .

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