شكرا لمتابعة خبر عن مدني عسير يدعو المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها تستمر حتى مساء اليوم السبت وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية وجريان للسيول .

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد على أهمية التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة أو تجمعات مائية ، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية .

وأكد السيد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل بكامل طاقاتها البشرية والآلية على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكتروني هنا متمنياً للجميع السلامة الدائمة.