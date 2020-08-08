شكرا لمتابعة خبر عن صحة عسير تعلن عن تشغيل قسم المناظير بمستشفى أحد رفيده العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عن تدشين قسم المناظير بمستشفى أحد رفيده العام .

وأوضحت صحة عسير أن القسم مهيأ بجميع التجهيزات الطبية الحديثة التي يحتاجها القسم، إضافةً إلى التجهيزات الغير طبية اللازمة.

ويستقبل القسم الحالات المحالة إليه، وذلك في سياق تنفيذ توجيهات سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري بالتوسع في استحداث الأقسام الجديدة ، واستمرار تطوير الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمستفيدين .

بدوره قدم مدير مستشفى أحد رفيده العام الدكتور عبدالله الأسمري شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير على دعمه وتوجيهاته لاستحداث هذه الوحدة ، وللمساعدين ومدراء الإدارات ومدراء المستشفيات الذين أسهموا في إنجاح تشغيل هذا القسم المهم.