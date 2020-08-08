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أمانة عسير تكثف جولاتها الرقابية على أسواق الخضار والأسماك في أبها

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الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

كثفت أمانة منطقة عسير جولاتها الرقابية على أسواق الخضار و الأسماك بمدينة أبها و ذلك ضمن جهودها الرقابية لضمان سلامة أسواقها .

و أسفرت الجولات التفتيشية على أسواق الخضار و الأسماك ضبط 8 باعة جائلين مخالفين و تسجيل 6 مخالفات بعد رصد عدد من الملاحظات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها .

و تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوي النظافة إضافة الى مخالفة اخرين لاشتراطات التجهيز اللازمة وعدم تواجد الشهادات الصحية للعاملين .

ودعت أمانة منطقة عسير الجميع بالإبلاغ حال وجود مخالفات أو ملاحظات عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم.

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