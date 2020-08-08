الشركة العالمية للصناعات البحرية التابعة لأرامكو تعلن عن وظائف متنوعة

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تعلن الشركة العالمية للصناعات البحرية بالمنطقة الشرقية (شركة تابعة لأرامكو السعودية) عن توفر وظائف متنوعة لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مستشار مراقبة المشاريع (Project Control Advisor)

– أخصائي عقود (Contract Specialist)

– مصمم معماري أول (Senior Structural Designer)

– مصمم أنابيب أول (Senior Piping Designer)

– مهندس كهربائي رئيسي (Lead Electrical Engineer)

– مهندس معماري بحري رئيسي (Lead Naval Architect Engineer)

– مستشار دعم المشاريع (Project Support Advisor)

– مدير إدارة البرامج والتخطيط (Program Management and Planning Manager)

– مستشار جاهزية الساحة (Yard Readiness Advisor)

– مدير جاهزية الساحة (Yard Readiness Manager)

– مشرف أعلى صيانة – مرافق الصنفرة والطلاء (Maintenance Superintendent – Blasting & Painting Facilities)

– مهندس ميكانيكي رئيسي (Lead Mechanical Engineer)

– مهندس معماري أول (Sr. Structural Engineer)

– مخطط الأصول والبحرية (Asset & Marine Planner)

– مدير مشروع الساحة البحرية المؤقتة (Project Manager – High Integration Equipment)

– مدير المهمات والتكليف بالساحة البحرية الجديدة (Commissioning Manager)

– مشرف أعلى الرسو والتحميل (Lifting & Rigging Superintendent)

– مدير نظم الإدارة المتكاملة (IMS Manager)

– مدير سلامة العمليات (Operation Safety Manager)

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).

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نبذة عن الشركة العالمية للصناعات البحرية:

الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة لامبريل بي إل سي والشركة الوطنية للنقل البحري وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، يقدم المشروع واحداً من أكبر المجمعات البحرية المتكاملة الخدمات في العالم عند إكتمال مراحل التشغيل في عام 2022م، ويقع المجمع في رأس الخير قرب مدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/33CwuZF

وللتقديم العام على الشركة للباحثين عن عمل والخريجين وأصحاب الخبرة: إضغط هنا

