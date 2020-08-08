كيفية استرداد أموال المشتريات من iTunes أو آب ستور

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إذا لم تكن راضيًا عن مشترياتك من آب ستور أو iTunes فيمكنك طلب استرداد المشتريات من شركة آبل في غضون 90 يومًا، ففي بعض الأحيان، قد لا يعمل التطبيق أو الشراء داخل التطبيق الذي اشتريته، وفي بعض الأحيان الأخرى، قد يحدث أيضًا أن تقوم أنت أو أحد أفراد أسرتك بعملية شراء عن طريق الخطأ، وفي حالات أخرى قد ينتهي بك الأمر بشراء الشيء الخطأ، ومهما كان السبب، دعني أساعدك في استرداد أموالك بعد الشراء من iTunes أو متجر آب ستور.

ماذا يحدث عندما تبلغ عن مشكلة؟

عندما تبلغ عن مشكلة، تظهر أمامك خيارات مختلفة:

أود طلب استرداد الأموال.

فشل تثبيت التطبيق أو عدم التنزيل.

التطبيق لا يعمل أو لايتصرف كما هو متوقع.

لم أوافق على عملية الشراء هذه.

يتعذر العثور على الشراء داخل التطبيق.

اعتمادًا على ما تحدده، وبعض العوامل الأخرى، قد تختار آبل إصدار استرداد لك أو إعادة توجيهك إلى موقع التطبيق أو المطور، أو إعادتك إلى التطبيق أو اللعبة لإعادة تنزيلها. وأعتقد أنك هنا لطلب استرداد الأموال، لذا إليك ما تختار وكيفية الحصول عليه.

كيفية استرداد أموال المشتريات باستخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو جهاز ماك:

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افتح متصفح سفاري، وانتقل إلى reportaproblem.apple.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف آبل الخاص بك.

انقر فوق (إبلاغ) أو (الإبلاغ عن مشكلة) بجوار العنصر الذي تريد استرداد أمواله.

اضغط على القائمة المنسدلة التي تقول: (أود استرداد أموالي)، وحدد (طلب استرداد).

اضغط على (إخبارنا بالمزيد) واختر (سبب استرداد المبلغ).

إذا اخترت شراء التطبيق عن طريق الخطأ أو شراء التطبيق الخطأ فقد تحصل على مربع نص لوصف المشكلة، لذلك اكتب السبب.

الآن اضغط على إرسال.

يرجى ملاحظة أنك قد ترى خيارات مختلفة قليلاً في الخطوات المذكورة أعلاه، حيث يعتمد ذلك على كونك تطلب استردادًا لاشتراك أو تطبيق لمرة واحدة أو شراء وسائط.

هناك طريقة بديلة لاسترداد الأموال تتمثل في فتح البريد الإلكتروني لإيصال الشراء الذي تلقيته من آبل بعد شراء تطبيق أو خدمة،ومن الجزء السفلي من البريد الإلكتروني، انقر فوق الإبلاغ عن مشكلة، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

بعد إرسال طلبك بنجاح، انتظر بضعة أيام لتلقي رد من آبل، وإذا تم قبول طلب استرداد الأموال الخاص بك، فستسترد الأموال في حسابك المصرفي أو معرف آبل في غضون أسبوع أو نحو ذلك – حسب المنطقة وقواعد البنك.

كيفية استرداد الأموال باستخدام iTunes:

افتح تطبيق iTunes من جهازك.

انقر فوق الحساب من شريط القائمة العلوي وحدد (عرض حسابي).

أدخل معرف آبل وكلمة المرور عند الطلب.

انقر فوق (عرض الكل) بجوار سجل الشراء.

قم بالتمرير في محفوظات الشراء وحدد العنصر الذي تريد استرداد أمواله، ثم انقر فوق (المزيد) بجانبه.

انقر فوق الإبلاغ عن مشكلة.

انقر فوق القائمة المنسدلة التي تقول: (اختر مشكلة)، ثم حدد بعد ذلك، (أود طلب استردادالأموال).

صِف مشكلتك ولماذا تطلب استرداد الأموال.

أخيرًا، انقر فوق (إرسال).

