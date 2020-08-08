و جبة على سفرتنا تسبب لنا الوفاة ! فما هي ؟

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وجد العلماء أن تناول الكثير من الأرز يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 6% على الأقل؛ بسبب مستويات الزرنيخ في المحصول.

ودرس باحثون في جامعتي مانشستر وسالفورد، استهلاك الأرز في إنجلترا وويلز والربط بين ذلك وبين انتشار أمراض القلب والأوعية الدموية، ووجدت أن أولئك الذين يستهلكون الأرز بنسبة أعلى بمقدار 25% من نظرائهم كانوا أكثر عرضة لزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة من 6% إلى 12% اعتمادًا على العوامل المقترنة الأخرى مثل الحالة الصحية والتدخين والسمنة.

وفسرت الدراسة ذلك بقولها إن الزرنيخ يتواجد بشكل طبيعي في التربة ويزداد في المواقع التي يستخدم فيها مبيدات الأعشاب والتي تحتوي بدورها على الزرنيخ أيضًا، ويُستهلك الأرز الكثير من الماء لزراعته فيسحب المادة الكيميائية من التربة.

ويرتبط الزرنيخ بالأمراض والسرطانات وأمراض الكبد وعند التعرض الإنسان لمستويات كبيرة منه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

والأرز هو أحد العناصر الغذائية الأساسية في جميع أنحاء العالم ويعتمد عليه الملايين من الناس في البلدان النامية لتوفير السعرات الحرارية والمواد المغذية القيمة.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الزرنيخ في الأرز هو المسؤول عن أكثر من 50 ألف حالة وفاة سنويًا.

وقال البروفيسور ديفيد بوليا من جامعة مانشستر، المؤلف المشارك للدراسة إن الدراسة محدودة وهناك حاجة إلى مزيد من التحقيقات المتخصصة لتأكيد أي ارتباط.

وقال أيضًا إنه لا ينبغي التخلي تمامًا عن الأرز؛ نظرًا لفوائده الصحية بسبب محتواه العالي من الألياف، ولكن بدلًا من ذلك، يجب اختيار أنواع الأرز التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزرنيخ، مثل البسمتي.

