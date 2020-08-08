بالصور.. بلدية العارضة ترفع الصخور من على الطرق الجبلية

تساقطت بسبب الأمطار
واصلت بلدية محافظة العارضة بمنطقة جازان، جهودها المستمرة في فتح الطرق الجبلية المتضررة ورفع الصخور المنهارة جراء الهطولات المطرية الغزيرة المستمرة على المحافظة.
وأوضحت محافظة العارضة–عبر تويتر- أن وكيل محافظة العارضة، يحيى حكمي، تفقد سير العمل في الطرق الجبلية، وذلك بعد الانهيارت الصخرية بسبب هطول الأمطار، ووجه بتضافر الجهود بين الجهات لخدمة المواطنين.
وأظهرت صور نشرها حساب بلدية محافظة العارضة، إغلاق الطرق بشكل كامل بسبب الصخور المنهارة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا لتحطم مركبة بسبب الصخور التي انهارت عليها من قمم جبل الجذم بمحافظة العارضة.
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