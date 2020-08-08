بلدية العمرة تتلف 1900 كجم مواد غذائية غير صالحة خلال شهر ذي الحجة

كما زارت أكثر من 700 منشأة
كشف رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، عن قيام بلدية العمرة بزيارة أكثر من 700 مُنشأة غذائية خلال شهر ذي الحجة من العام الجاري ١٤٤١هـ.
وأشار المهندس حمدي قدح، إلى تحرير مُخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومُصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على 320 مُنشأة مُخالفة للاشتراطات، لافتًا إلى مصادرة وإتلاف أكثر من 1900 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك.
وأكَّد «قدح» تكثيف الجولات على المنشآت الغذائية، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافة، والحرص على تقديم غذاء صحي آمن للجميع.
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