إعادة تأهيل صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، إعادة تأهيل وصيانة أرضيات صالات بيع الخضراوات والفواكه بالسوق المركزي في الكعكة.

وأكد رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، حرص أمانة العاصمة المقدسة على الحفاظ على سلامة مرتادي السوق، مشيرًا إلى أنّ خطوة إعادة تأهيل وصيانة أرضيات بيع الخضراوات والفواكه في السوق المركزي بالكعكة تأتي بالتعاون مع مستثمر السوق.

وأشار الحربي، إلى وجود مكتب إشرافي مزوّد بكاميرات مراقبة لرصد سوق الخضار والفواكه المركزي على مدار الساعة، موضحًا أن الهدف هو التأكد من نظافة المنشأة والنظافة الشخصية للعاملين فيها، وذلك من خلال إلزام الجميع بالمستلزمات الصحية التي تضمن الوقاية من الأمراض الوبائية بما فيها فيروس كورونا، حيث يستمر عمل المكتب في السوق على مدار الساعة.

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الجدير بالذكر أنّ السوق يشهد إقبالًا كبيرًا من قبل أهالي العاصمة المقدسة رغبة منهم في التسوق والحصول على احتياجاتهم من الفواكه والخضار؛ وذلك لتوفير المتطلبات التي يحتاجها المستهلك من الأصناف المتنوعة والمتوفرة .

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